Ту-154, разбившийся под Сочи, ремонтировали на заводе "Авиакор" в 2014 году

САМАРА, 25 дек — РИА Новости, Екатерина Калашникова. Самолет Ту-154, разбившийся под Сочи, капитально отремонтировали на заводе-изготовителе "Авиакор" в декабре 2014 года, последние два года заявок на ремонт и техобслуживание этого судна не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Русские машины".

"Данный самолет проходил капитальный ремонт на заводе "Авиакор" в декабре 2014 году. Это был последний и третий по счету капитальный ремонт, который проводился по контракту с ПАО "ОАК". С момента выполнения данного капитального ремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание самолета и продление ресурсов на "Авиакор-авиационный завод" не поступало", — сообщили в пресс-службе.

В корпорации "Русские машины" отметили, что самолет Ту-154 №85572 был выпущен 29 марта 1983 года на заводе КуАПО (сейчас ОАО "Авиакор-авиационный завод" — ред.).

Как сообщили в корпорации, с конца декабря 2014 года завод-изготовитель не осуществлял техническое обслуживание разбившегося самолета.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.

ОАО "Авиакор — авиационный завод" — одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Основная сфера деятельности завода — строительство, ремонт, обслуживание и поставка запчастей для пассажирских самолетов Ту-154М и Ан-140. Серийное производство самолета Ту-154 началось на заводе в Куйбышеве (ныне Самара) в конце 60-х годов прошлого века. Последний серийный самолет ТУ-154 был передан Минобороне в 2013 году. Сейчас завод осуществляет ремонт и техническое обслуживание самолетов серии Ту.

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