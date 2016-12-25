Опознание погибших при крушении Ту-154 потребует генетической экспертизы

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Опознание останков погибших при крушении Ту-154 под Сочи потребует генетической экспертизы, сообщил РИА Новости директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе, уточнив, что при необходимости специалисты Центра проконсультируют сочинских врачей.
"Если будет опознавание, то, наверное, будет (много) останков. Это уже генетическая экспертиза. Тут врачи (психиатры) не нужны. Родственники это не опознают", — сказал Кекелидзе.
По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
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