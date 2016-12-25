Опознание погибших при крушении Ту-154 потребует генетической экспертизы

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Опознание останков погибших при крушении Ту-154 под Сочи потребует генетической экспертизы, сообщил РИА Новости директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе, уточнив, что при необходимости специалисты Центра проконсультируют сочинских врачей.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

"Если будет опознавание, то, наверное, будет (много) останков. Это уже генетическая экспертиза. Тут врачи (психиатры) не нужны. Родственники это не опознают", — сказал Кекелидзе.

Он также сообщил, что специалисты Центра Сербского свяжутся с сочинскими врачами для их консультации.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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