Источник: в Сирии находятся 20 артистов ансамбля Александрова

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Более 20 артистов академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова прибыли в Сирию для проведения концертных выступлений накануне крушения Ту-154, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Шестьдесят четыре артиста Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом российских военнослужащих на авиабазе Воздушно-космических сил Хмеймим в Сирии, по данным Минобороны, находились в самолете, который потерпел крушение в воскресенье в районе Сочи.

"Артисты ансамбля Александрова должны были лететь в Сирию двумя военными бортами. Более двадцати человек накануне сегодняшней трагедии вылетели для проведения концертных выступлений и уже прибыли в Хмеймим", — сказал собеседник агентства.

При выполнении планового перелета с сочинского аэродрома Адлер утром в воскресенье разбился самолет Ту-154 Министерства обороны РФ. По последним данным российского военного ведомства, на борту воздушного корабля находились 92 человека, включая 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова.

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