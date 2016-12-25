Более 40 водолазов и спасателей вылетели в Сочи

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС РФ с более чем 40 спасателями и водолазами отряда "Центроспас" и центра "Лидер" вылетел в Сочи для участия в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ.

На борту самолета находятся более 40 спасателей. У специалистов МЧС имеется водолазное снаряжение и оборудование для проведения глубоководных работ, а также передвижные барокамеры и подводные управляемые аппараты "Фалькон". Специалисты имеют большой опыт глубоководных работ.

Ранее российские спасатели были задействованы в международной поисковой операции в районе крушения малайзийского аэробуса в Индонезии 28 декабря 2014 года.

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