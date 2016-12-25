Родственникам погибших при катастрофе Ту-154 помогут психологи

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Психологи будут оказывать помощь родственникам погибших в Ту-154 в центре, где располагался ансамбль имени Александрова, рассказал РИА Новости главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе

"Наши сотрудники получили с утра поручение… там погибли артисты, певцы ансамбля имени Александрова, наши определили, где находится их центр и, насколько я знаю, наши специалисты должны были туда направиться. Если родственники будут приходить туда, будут ими заниматься там, кроме того они оставят там номера телефонов нашей горячей линии, которая находится в центре Сербского", — сказал Кекелидзе.

Он отметил, что по телефону горячей линии 8-495-637-70-70 могут оказать психологическую помощь, а при необходимости пригласить для оказания помощи в амбулаторных условиях. По словам Кекелидзе, специалисты центра Сербского также готовы будут оказать психологическую помощь родственникам, если они будут принимать участие в опознании.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда"

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