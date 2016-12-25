Мантуров: решения о снятии с эксплуатации Ту-154 было бы преждевременным

С-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Решение о снятии с эксплуатации самолетов Ту-154 после трагедии над Черным морем было бы преждевременным, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Такое решение на сегодняшний день было бы преждевременным", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, считает ли он целесообразным снять Ту-154 с эксплуатации.

Он напомнил, что в мире эксплуатируется множество самолетов, которые уже не производятся. "Назначенный ресурс у этого самолета (Ту-154) сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолётов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла", — добавил глава Минпромторга.

Говоря о том, стоит ли приостановить полеты на Ту-154, Мантуров отметил, это решение принимает эксплуатант. "Сначала нужно расследование закончить и понять причины, а потом уже принимать те или иные решения", — сказал он.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром о крушении самолета Ту-154. На борту воздушного судна находились 92 человека.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>