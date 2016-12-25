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Происшествия

Ту-154 с военными, артистами и журналистами потерпел крушение по пути в САР

13:0025.12.2016
(обновлено: 13:08 25.12.2016)
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Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Самолет Ту-154 Минобороны РФ, которым в Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, чтобы поздравить с Новым годом российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим, а также представители российских СМИ, потерпел крушение в Черном море вблизи Сочи; по последним данным, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Источник сообщил об обнаружении пяти тел погибших на месте крушения Ту-154
Свои глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154 выразил президент РФ Владимир Путин, информация которому о ходе поисково-спасательных работ, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, докладывается постоянно.

Исчез с радаров

Об исчезновении с экранов радаров самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи, РИА Новости сообщил рано утром в воскресенье источник в экстренных службах. В Росавиации заявили, что этот самолет не является гражданским.

Затем департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства сообщил, что утром в воскресенье при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера самолет Ту-154 вскоре после взлета пропал с радиолокационных радаров. Лайнер, прибывший из подмосковного Чкаловска, выполнял в Сочи дозаправку.

© РИА Новости. Нина Зотина
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Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи

"На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ", — сообщили в Минобороны.

Авиадиспетчер. Архивное фото
© Fotolia/ xy
Источник: самолет Ту-154 упал в пяти километрах от берега, ближе к Анапе
В ведомстве добавили, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств.

Что касается условий полета, то в районе Сочи на воскресенье синоптики прогнозировали хорошую погоду с переменной облачностью.

Погибшие в катастрофе

Согласно списку находившихся на борту Ту-154, размещенному на сайте Минобороны, этим самолетом летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым и директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанков.

Среди пассажиров самолета была и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту рухнувшего самолета, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Журналисты Первого канала, погибшие при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море

Пресс-служба телеканала "Звезда" подтвердила, что на этом борту летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Работа авиадиспетчера. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Источник назвал предварительную причину крушения самолета Минобороны России
Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника находились на борту Ту-154: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

Экстренные меры

Путину "с самого начала доложено" об исчезновении самолета с радаров, глава государства получает всю информацию от экстренных служб, "вся информация докладывается постоянно по мере того, как появляются новые детали", заявил РИА Новости Песков.

В район поиска потерпевшего крушение в Черном море Ту-154 из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, кроме того, семь морских судов ведут поиск в Черном море.

Как сообщили в российском военном ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по видеосвязи с руководством Вооруженных сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в Сочи самолета Ту-154.

© РИА Новости
Заявление представителя Минобороны РФ по крушению Ту-154 в Сочи

"В Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым", — сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолет Ту-154М. Архивное фото
© Flickr/ Dmitry Terekhov
Источник: самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров при вылете из Сочи
В результате проведенных поисково-спасательных работ в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров были обнаружены фрагменты корпуса пропавшего Ту-154, сообщило Минобороны России.

Источник экстренных службах региона сообщил РИА Новости об обнаружении спасателями на месте крушения Ту-154 в Черном море пяти тел погибших.

Возбуждено уголовное дело

Как заявила исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко, "военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)".

"Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку", — добавила Петренко.

Врач Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы отвезти лекарства для госпиталя в Латакии
Она отметила, что для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СК России по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления СК России по Южному военному округу.

Неисправность или ошибка экипажа?

Как сообщило Минобороны РФ, разбившимся под Сочи Ту-154 управлял опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков, его общий налёт превышал 3 тысячи часов. Самолёт был выпущен в 1983 году, общий налёт составляет 6689 часов, добавили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Сенатор: рухнувший Ту-154 летал 33 года, но это не говорит о неисправности
По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования. "Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал сенатор.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также считает, что на самолете не мог произойти теракт. "Я думаю, контроль был, это что-то экстраординарное должно было произойти. Самолет министерства обороны, как такое может быть? У меня в голове не укладывается, что на самолете министерства обороны вот это (теракт) произошло. Нет, это невозможно", — заявил Красов РИА Новости.

По мнению первого зампреда комитета по транспорту и строительству Госдумы Виталия Ефимова, Ту-154 является одним из самых надёжных самолетов российской авиации, причиной его крушения в Сочи не мог быть 33-летний срок эксплуатации. "По Ту-154 все всегда стабильно. Это очень надежный самолет, здесь надо искать что-то другое. Конечно, могла быть техника неисправна, но это никак не связано с годами", — отметил депутат.

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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