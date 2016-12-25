Появились первые фотографии с места трагедии в Сочи

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Опубликованы первые фотографии с берега Черного моря в районе крушения Ту-154 Министерства обороны РФ.

В район катастрофы дополнительно направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза.

Самолет Минобороны Ту-154 рухнул в районе Сочи в воскресенье утром. На борту находились более 90 человек — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты федеральных телеканалов, а также филантроп Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.