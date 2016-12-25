Госкомиссию по расследованию крушения Ту-154 возглавит министр транспорта

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр транспорта Максим Соколов возглавит государственную комиссию по расследованию крушения Ту-154 в Сочи, сообщается на сайте правительства России в воскресенье.

"По поручению Дмитрия Медведева комиссию, в которую войдут представители всех ключевых ведомств, возглавит министр транспорта Максим Соколов", — говорится в сообщении.

В настоящее время Максим Соколов вылетает в Сочи, уточняется на сайте правительства.

Соколов выразил соболезнования близким пассажиров, погибших в катастрофе Ту-154, сообщает министерство транспорта. "Это страшная трагедия и невосполнимое горе для семей погибших. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв катастрофы. Желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту тяжелую ситуацию", – сказал он.

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