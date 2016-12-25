Район катастрофы Ту-154 определен, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Район авиакатастрофы самолета Ту-154 под Сочи определен, выживших не наблюдается, сообщает пресс-служба Минобороны в воскресенье.

"Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается", — говорится вы сообщении.

Отмечается, что в Сочи прибыла комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генералом армии Павлом Поповым. Военное ведомство отметило, что на борт спасательного судна подняты 4 тела погибших.

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