Володин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем в районе Сочи.

"Приношу свои глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этой ужасной трагедии. Трудно поверить в случившееся. Это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас. Скорбим вместе с вами", — цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 93 человека — восемь членов экипажа и 85 пассажиров, среди которых восемь военнослужащих, 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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