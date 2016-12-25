На борту рухнувшего в Сочи Ту-154 находились 93 человека

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. По уточненным данным, на борту рухнувшего в районе Сочи Ту-154 Минобороны РФ находились 93 человека, сообщается на сайте Минобороны России.

В уточненном списке на сайте Минобороны указывается еще одно имя участника ансамбля имени Александрова.

В нем значатся восемь членов экипажа и 85 пассажиров, среди которых восемь военнослужащих, 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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