Фонд доктора Лизы подтвердил ее поездку в Сирию

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь" сообщил, что подтверждает поездку своего исполнительного директора Елизаветы Глинки рейсом Минобороны в Сирию, но не располагает информацией в связи с крушением.

"Вечером 24 декабря 2016 года исполнительный директор МОО "Справедливая помощь" Е. П. Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. МОО "Справедливая помощь" не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой", — сообщил фонд.

Минобороны сообщило о крушении самолета Ту-154 в воскресенье утром.

На борту воздушного судна находилась и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>