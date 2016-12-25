Фонд доктора Лизы подтвердил ее поездку в Сирию

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь" сообщил, что подтверждает поездку своего исполнительного директора Елизаветы Глинки рейсом Минобороны в Сирию, но не располагает информацией в связи с крушением.
Минобороны сообщило о крушении самолета Ту-154 в воскресенье утром.
На борту воздушного судна находилась и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
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