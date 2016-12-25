Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 под Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", — говорится в сообщении.

По уточненным данным Минобороны РФ, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>