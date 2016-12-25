Медведев сформирует комиссию по расследованию крушения Ту-154 в Сочи

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

"Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи", — говорится в сообщении.

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