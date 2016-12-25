НТВ снимает с эфира развлекательную программу в связи с крушением Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеканал НТВ в связи с крушением самолета Ту-154 снимает с эфира развлекательную программу "Киношоу", которая должна была выйти в эфир вечером в воскресенье; канал РЕН ТВ запустил экстренные выпуски "Новостей" и тоже снял развлекательные программы и их анонсы, сообщили РИА Новости в пресс-службах каналов.

"В связи с трагедией на НТВ решили снять с эфира развлекательную программу "Киношоу", которая должна была выйти в 22.40 мск", — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе РЕН ТВ сообщили, что с 9.55 каждый час в эфир канала "выходят экстренные выпуски "Новостей" с последними подробностями авиакатастрофы".

Кроме того, РЕН ТВ "снимает с эфира все развлекательные программы и их анонсы в связи с произошедшей трагедией". "Сегодня с эфира будет снят выпуск музыкального шоу "СОЛЬ", а завтра — юмористические концерты", — сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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