Ответственность перед погибшими в Ту-154, возможно, застрахована в Согазе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости/Прайм. Ответственность Минобороны РФ перед пассажирами, погибшими при крушении Ту-154 в районе Сочи, может быть застрахована в Согазе, следует из информации на сайте страховщика.

"В 2016 году Согаз продолжит страховать гражданскую ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов… Ответственность Минобороны перед третьими лицами, пассажирами и грузовладельцами застрахована в соответствии с российским и международным законодательством", — говорится в релизе Согаза от 27 января 2016 года.

Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, срок действия договора обязательного страхования не может быть менее года, за исключением перевозок на внутреннем водном транспорте, когда срок действия договора обязательного страхования может быть меньше года, но не менее периода навигации.

Уточняется, что страховая сумма на случай причинения вреда здоровью или жизни каждого пассажира при полетах внутри страны установлена в размере 2 миллионов рублей на каждого пассажира. Лимит ответственности на одного пассажира во время полетов в другие страны составляет 250 тысяч SDR (специальных прав заимствования — искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Используется при расчетах между странами и для предоставления кредитов; 1 SDR равен примерно 1,38 доллара.

"Страховое покрытие распространяется более чем на 2,3 тысячи самолетов и вертолетов при перевозке грузов, пассажиров и при другой авиационной работе (исключая зоны военных действий). Дополнительно застраховано до 270 показательных, тренировочных и иных полетов, связанных с участием в авиасалонах, аэрошоу и других авиационных мероприятиях, проводимых как в России, так и по всему миру" — сообщает страховщик.

На борту упавшего воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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