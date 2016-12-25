Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы отвезти лекарства для госпиталя в Латакии

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что разум и сердце отказываются принимать факт гибели главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась на борту рухнувшего самолета Ту-154, сообщается на сайте Минобороны России в воскресенье.

"Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии", — заявил Федотов, слова которого цитирует сайт СПЧ.

"Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели", — пишет глава Совета.

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