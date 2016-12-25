Дело о крушении Ту-154 передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовное дело о крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила РИА Новости и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

"Уголовное дело по поручению (главы ведомства) Александра Бастрыкина передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России", — сказала Петренко.

По ее словам, по поручению председателя ведомства на место крушения выдвинулась группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Представитель СК РФ о возбуждении уголовного дела по крушению самолета Ту-154

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