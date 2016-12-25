На рухнувшем Ту-154 был директор департамента культуры Минобороны Губанков

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батрутдинова были среди находившихся на борту рухнувшего в районе Сочи самолета Ту-154, сообщает Минобороны РФ.

Список 84 пассажиров и восьми членов экипажа потерпевшего крушение в воскресенье самолета Минобороны опубликован на официальном сайте военного ведомства.

Согласно информации на сайте Минобороны, Губанков с 24 мая 2012 года по январь 2013 года был министром культуры Московской области, с 25 марта 2013 года назначен на должность начальника управления культуры министерства обороны России. Кандидат культурологических наук.

Один из погибших #Ту154: Губанков Антон Николаевич — директор департамента культуры Министерства обороны РФ.

Светлая Память… pic.twitter.com/r5EQYTPFId — Замполит (@ComradZampolit) 25 декабря 2016 г.

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