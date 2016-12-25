Собянин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших в Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отдал поручение департаменту социальной защиты оказать помощь семьям погибших в рухнувшем под Сочи Ту-154, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Поручил департаменту соцзащиты оказывать им необходимую помощь", — написал он.

Соболезную близким находившихся на борту разбившегося самолета.Страшная трагедия.Поручил департаменту соцзащиты оказывать необходимую помощь — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 декабря 2016 г.

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Собянин выразил соболезнования всем родным и близким тех, кто находился на борту разбившегося самолета.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. О нахождении своих сотрудников на борту, помимо "Звезды", сообщили также Первый канал и НТВ. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

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