На борту рухнувшего Ту-154 находился худрук ансамбля Александрова Халилов

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. На борту рухнувшего самолета Ту-154 находился художественный руководитель ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, народный артист России Валерий Халилов, а также 64 артиста ансамбля, сообщает Минобороны России в воскресенье.

"Список лиц, перевозимых на воздушном судне: (генерал-лейтенант) Халилов Валерий Михайлович", — говорится в сообщении.

Также на сайте указываются имена еще 64 участников ансамбля.

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