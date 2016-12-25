На борту рухнувшего Ту-154 находилась доктор Лиза

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась на борту рухнувшего самолета Ту-154, сообщается на сайте Минобороны России в воскресенье.

"Международная общественная организация "Справедливая помощь": Глинка Елизавета Петровна", — говорится в сообщении со списком пассажиров рейса.

Минобороны РФ сообщило, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По данным министерства, на борту воздушного судна находились военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ.

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