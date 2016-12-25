Телеканал "Звезда" назвал имена журналистов, находившихся на упавшем Ту-154

МОСВКА, 25 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" озвучил имена журналистов, находившихся на борту самолета Ту-154 минобороны России, который потерпел крушение в Черном море.

"Корреспондент "Звезды" Павел Обухов, оператор Александр Суранов, помощник оператора Валерий Ржевский находились на борту самолета", — сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

О нахождении своих сотрудников на борту, помимо "Звезды", сообщили также Первый канал и НТВ.

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