Телеканал "Звезда" назвал имена журналистов, находившихся на упавшем Ту-154

МОСВКА, 25 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" озвучил имена журналистов, находившихся на борту самолета Ту-154 минобороны России, который потерпел крушение в Черном море.
О нахождении своих сотрудников на борту, помимо "Звезды", сообщили также Первый канал и НТВ.
Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Названы имена членов съемочной группы телеканала "Звезда" на борту Ту-154— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 25 декабря 2016 г.
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