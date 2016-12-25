Источник: обломки Ту-154 разлетелись вдоль побережья на 1,5 км

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра, они находятся на глубине от 50 до 100 метров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

В 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять журналистов. Позже фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи.

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