Шойгу постоянно находится на связи с Путиным по ситуации с крушением Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу находится на постоянной телефонной связи с президентом Владимиром Путиным по ситуации с крушением военного самолета Ту-154, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он (Шойгу) постоянно на телефоне", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, получает ли Путин оперативную информацию от министра обороны РФ.

"Пока нет точной информации. Главное – сейчас делается работа экстренных служб. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. В случае подобных ситуаций, безусловно, существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", — ответил он на вопрос о том, давал ли Путин какие-то поручения в связи с крушением Ту-154.

На борту военного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, по уточненным данным Минобороны РФ, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

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