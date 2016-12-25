Источник: на борту разбившегося Ту-154 находились 68 артистов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На борту разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России находились, по предварительным данным, 68 артистов ансамбля имени Александрова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"По уточненным данным, на борту воздушного судна находились 68 артистов", — сказал собеседник агентства.

В 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять журналистов. Позже фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи.

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