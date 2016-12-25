Песков прокомментировал ситуацию с крушением Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Экстренные службы, службы министерства обороны ведут поиск самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, президенту РФ Владимиру Путину информация докладывается постоянно, в Кремле ожидают дальнейших результатов работы спасателей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас уже появилась информация о том, что фрагменты в море были обнаружены по мере того, как рассвело. Сейчас ждем дальнейших результатов работы спасателей", — добавил он.
Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, утром в воскресенье при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.
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