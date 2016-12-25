Глава оборонного комитета СФ исключает версию теракта на борту Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил Озеров.

По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования. "Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал сенатор.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также считает, что на самолете Министерства обороны не мог произойти теракт.

"Я думаю, контроль был, это что-то экстраординарное должно было произойти. Самолет Министерства обороны, как такое может быть? У меня в голове не укладывается, что на самолете Министерства обороны вот это (теракт) произошло. Нет, это невозможно", — заявил Красов РИА Новости.

Он считает, сейчас нужно оказать максимальную поддержку семьям погибших и предоставить возможность комиссии разобраться с причинами этого ЧП, а "не гадать на кофейной гуще".

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