В рамках дела о крушении Ту-154 проводят допросы должностных лиц

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Следователи изымают предполетную документацию в рамках уголовного дела о крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ, сообщила РИА Новости и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

"Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку", — сказала Петренко.

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