СК завел дело о нарушении правил полетов после крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов по факту крушения военного самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщила в воскресенье и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Лайнер пропал с радаров при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера. Фрагменты его корпуса позднее нашли В 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", — сказала Петренко.

Она добавила, что для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

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