Над Сочи в воскресенье ожидали хорошую погоду

СОЧИ, 25 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Синоптики прогнозировали хорошую погоду с переменной облачностью в районе Сочи на воскресенье, когда утром пропал вылетевший из Адлера самолет Ту-154 Минобороны РФ.

По данным сайта ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей", в Сочи в воскресенье прогнозировалась хорошая погода.

"Прогноз погоды на 25 декабря 2016 года: переменная облачность. Днем слабый дождь. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +3+8 градусов", — говорится в сообщении.

В пятницу и субботу на курорте была также хорошая солнечная погода.

Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Добавляется, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>