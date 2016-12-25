Ансамбль Александрова составляет большинство пассажиров пропавшего Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова составляют большинство пассажиров пропавшего Ту-154, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Артисты ансамбля Александрова составляют большинство пассажиров пропавшего Ту-154. Всего в сирийский Хмеймим по списку должны были лететь 90 человек двумя военными бортами", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.

Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Добавляется, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России. Хроника событий >>