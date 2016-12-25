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Происшествия

В Черном море семь кораблей ведут поиск пропавшего Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 Минобороны (187)
08:3625.12.2016
(обновлено: 10:39 25.12.2016)
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Корабли. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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МОСКВА/КРАСНОДАР/СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. В район поиска потерпевшего крушение в Черном море Ту-154 МО РФ из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, кроме того, семь морских судов ведут поиск в Черном море, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в силовых структурах.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Шойгу проводит совещание по организации поисковых мероприятий Ту-154
"В район поиска Ту-154 из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, семь морских судов ведут поиск в акватории Черного моря", — сказал собеседник агентства.

Корреспондент РИА Новости с места событий сообщает, что вертолет и несколько кораблей и катеров, ведущих поиск в месте предположительного крушения Ту-154, видно с берега в Хостинском и Адлерском районе Сочи. На море нет шторма, но наблюдается легкое волнение, небо затянуто тучами. При этом в районе Адлера, где находится аэропорт, небо светлее, просвечивает солнце.

Как сообщили РИА Новости в морской спасательной службе Росморречфлота, в поисково-спасательной операции участвует целая группа морских судов. "Для участия в поисково-спасательной операции к выходу из порта Туапсе готовятся трое наших судов: "Атлант", "Водолаз 32" и "Анатолий Веретехин". Кроме них участвует целая группа судов, одни уже вышли, другие готовятся", — сказал собеседник агентства.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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На пропавшем Ту-154 летели музыканты ансамбля им. Александрова и журналисты
По его словам, на данный момент на поиски самолета вышел пограничный катер "Жемчуг", катер "Алиот", "Валерий Замараев". "Это не наши суда", — пояснили в службе, добавив, что готовится к выходу из Туапсе морской буксир "Атлант".

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

 

 

ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России. Хроника событий >>

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