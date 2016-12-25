На пропавшем Ту-154 летели музыканты ансамбля им. Александрова и журналисты
08:1825.12.2016
(обновлено: 12:10 25.12.2016)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На пропавшем в Сочи Ту-154 летели артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ.
"На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ ", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств.
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Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова