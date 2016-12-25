На пропавшем Ту-154, предварительно, находился ансамбль имени Александрова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На борту самолета, пропавшего с радаров в Сочи, по предварительным данным, находился ансамбль песни и пляски Минобороны имени Александрова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.
Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Добавляется, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.
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