На пропавшем Ту-154, предварительно, находился ансамбль имени Александрова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На борту самолета, пропавшего с радаров в Сочи, по предварительным данным, находился ансамбль песни и пляски Минобороны имени Александрова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"По предварительным данным, на борту исчезнувшего лайнера находился ансамбль песни и пляски Минобороны имени Александрова", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.

Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Добавляется, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

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