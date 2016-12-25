На борту Ту-154 при вылете находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На борту пропавшего самолета Ту-154 Минобороны России находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа, сообщает пресс-служба Минобороны России в воскресенье.

"При выполнении планового перелета с аэродрома в городе Адлер в 5.40 (мск) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154", — говорится в сообщении.

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