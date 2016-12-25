Источник: пропавший с радаров Ту-154, скорее всего, упал в горах

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Самолет Минобороны, пропавший с радаров, выполнял в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловска, борт скорее всего упал в горной части Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края", — сказал собеседник агентства.

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