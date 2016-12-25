Минобороны подтверждает исчезновение с радаров самолета Ту-154
07:5725.12.2016
(обновлено: 08:12 25.12.2016)
16883528
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета, сообщает пресс-служба Минобороны России в воскресенье.
"При выполнении планового перелета с аэродрома в городе Адлер в 5.40 (мск) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа.
ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России. Хроника событий >>