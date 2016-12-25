МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. По предварительным данным, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах.
Источник: самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров при вылете из Сочи
- Даже боюсь представить ужас пассажиров.08:5925.12.20161
- Идёт война! Людей беречь надо,а мы их на амбразуру!...09:0025.12.20162
- Оценку "хорошо" ставят тогда, когда согласны с высказыванием, а не тогда, когда радуются произошедшему событию.09:0325.12.20160
- Я вот реально не могу понять... Может у меня мозги в какую-то другую сторону работают.. Если самолеты так часто падают, ЗАЧЕМ их использовать!? Я про государства имею ввиду. В чем необходимость??? Жизнь дороже всех этих дурацких самолетов. Если они не справляются со своей задачей, значит их место на свалке, как в свое время туда выкинули те же дирижабли. Либо вводить обязательные парашюты для пассажиров, ну я не знаю..
И как только наши предки без самолетов обходились, ума не приложу!)))09:1125.12.2016-2
- На таком корыте наших бойцов отправить - это преступление! Шойгу под суд!09:1125.12.20161
- Сергей ПанТенков в ответ пользователю Valeriy Pshev(показатьскрыть)Valeriy Pshev, люди ставят оценку "хорошо" тогда, когда согласны с высказыванием, а не с произошедшей трагедией.09:3725.12.20160
- Ту-154 очень надёжный лайнер. Только столкновение, взрыв на борту или сбит.09:3825.12.20164
- lexofed в ответ пользователю Валерий Мельников(показатьскрыть)Валерий Мельников, фамилия на ов имя тоже вроде нормальное, откуда ж столько ненависти к людям которые к вам отношения не имеют, к артистам!!!! Как Вас земля носит? Наверно вам самому тяжело от яда и вы его расплескиваете...09:5525.12.20161
- nyevskyy в ответ пользователю Сава Нургалиев(показатьскрыть)Сава Нургалиев, ))))к героям России из-за падения самолёта? Предлагаете званиями героя награждать как грамотами? Ту-154 разработан в 1960-х годах в СССР. Первый полёт был выполнен в далёком 1968 году. Этот борт возможно давно отлетал свой ресурс и упал от старости. Следствие разберётся.09:5825.12.20160
- Сергей Владимирович в ответ пользователю vvs2107(показатьскрыть)vvs2107,
Всякому "надежному лайнеру" приходит время идти в утиль, а не продолжать совершать полеты с пассажирами на борту.10:0125.12.20160
- Prince Datch 77 в ответ пользователю panteley19902010(показатьскрыть)panteley19902010, конкретно ваши предки и вы сами еще с дерева не слезли10:0725.12.20161
- Serg.ham в ответ пользователю panteley19902010(показатьскрыть)panteley19902010, с мозгами которые работают в другую сторону, этого не понять.
Вам никогда не понять почему Македонский не пользовался самолётами.10:4425.12.20160
- Вась Вась в ответ пользователю panteley19902010(показатьскрыть)panteley19902010:"...Может у меня мозги в какую-то другую сторону работают... И как только наши предки без самолетов обходились, ума не приложу!)))"
Работали бы мозги тогда было бы что приложить!!!11:1225.12.20160
- Вась Вась в ответ пользователю vvs2107(показатьскрыть)vvs2107, возможно птицы...11:1325.12.20161
- vovanuys в ответ пользователю Serg.ham(показатьскрыть)Serg.ham, что ж когда самолет пропадает его сутками найти не могут, иногда неделями если он в море разобьется.11:3125.12.20161
- Serg.ham в ответ пользователю vovanuys(показатьскрыть)vovanuys, сразу видно что вы "технарь". Для того чтобы маячок мог подавать мощный сигнал, ему нужен мощный источник питания. А чем он мощнее, тем он больше в размерах. А чем он больше в размерах тем меньше шансов что при падении самолёта на землю он останется цел и невредим. Как то так. Это из 3-4 класса общеобразовательной школы...11:5225.12.20160
- Надеялись на дисциплину военой авиации,но халатность уже проникла везде... Разве можно такую грандиозную группу талантов "возить"на старье!!!13:3325.12.20160
- То 91,то 92пассажира... То Лиза летела,то не летела...Всё-таки кто-то в Сочи "подсел"...13:3625.12.20162
- vovanuys в ответ пользователю Serg.ham(показатьскрыть)Serg.ham, маленькие маячки слежения (работающие от батарейки) современных сигнализаций работают везде и на любые расстояния по средством GPS c точностью до метра. Это я к тому что таблетка с 1.5в батарейкой держит связь со спутником на орбите нашей планеты. Это я вам так.. к сведению об "мощном источнике питания"16:0125.12.20160
- Светлана Лазарева в ответ пользователю Михаил Нилов(показатьскрыть)Михаил Нилов, тем более, что они себя не смогут защитить... Не верю я ни в неисправность, ни в ошибку пилота, ни в критический возраст самолета.20:5525.12.20160
- в ответ пользователю (показатьскрыть)