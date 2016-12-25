Источник: самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров при вылете из Сочи

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. По предварительным данным, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах.

"Предварительно, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из аэропорта Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек", — сказал собеседник агентства.