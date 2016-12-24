После пожара в общежитии Академии медицинских наук Москвы эвакуированы трое

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Двое детей и один взрослый эвакуированы вертолетами московского авиационного центра с месте пожара в общежитии Академии медицинских наук на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиацентра.

"С места пожара два вертолета Московского авиационного центра забрали пострадавших. Один полетел в детскую ГКБ нр.9, другой — в ГКБ им. Склифосовского. Всего эвакуировали двух детей и одного взрослого", — сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло в общежитии на улице Академика Миллионщикова, д.18.

"В общежитии было возгорание в трех квартирах", — отметили в авиацентре.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС МОсквы, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 14.18 возгорание было ликвидировано.