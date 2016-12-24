В Москве после убийства 12-летней девочки возбудили уголовное дело

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства 12-летнего ребенка, чье тело обнаружили в квартире на востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, днем 24 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в городе Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями. В квартире находилась пожилая бабушка и 4-х летний ребенок", — сказала Иванова.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве по факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство малолетнего").

Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, а также тех, кто имел возможность попасть в квартиру. Допрашиваются родственники и соседи. Следователями будет назначен ряд судебных экспертиз.