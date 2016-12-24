СК проводит проверку после самоубийства подполковника МВД в Башкирии

УФА, 24 дек — РИА Новости. Следствие проверяет обстоятельства, предположительно, самоубийства подполковника внутренней службы МВД Башкирии в Уфе, сообщили РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по республике Светлана Абрамова.

По ее данным, инцидент произошел 22 декабря в городской больнице №21. Медики обнаружили на козырьке у входа пациента с множественными повреждениями, характерными для падения с высоты.

"Погибший — 43-летний пациент отделения травматологии. Установлено, что погибший является подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД по Башкирии", — рассказала Абрамова.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в отношении подполковника сейчас расследуется дело о мошенничестве.

Следователи начали проверку: устанавливают объективные причины суицида, а также назначили судебно-медицинские исследования.

В МВД Башкирии агентству сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. "Материалы проверки будут направлены в следственные органы. Известно, что сотрудник ведомства находился в больнице на стационарном лечении", — пояснил представитель МВД.