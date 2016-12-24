Мэрия: замглавы Роспотребнадзора Иркутска не помог в борьбе с "Боярышником"

ИРКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, против которого в пятницу завели уголовное дело, отказывал мэрии Иркутска в проверке законности продажи "Боярышника", объясняя это отсутствием законных оснований, сообщил РИА Новости глава департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Евгений Семенов.
"В мэрию Иркутска жители неоднократно обращались с просьбами запретить продажу "Боярышника". Но поскольку мэрия не располагает полномочиями вводить подобного рода ограничения, мы просили помощи в управлении Роспотребнадзора и в правительстве региона. В частности, 13 июля 2016 года в адрес управления Роспотребнадзора по Иркутской области горадминистрацией было направлено письмо, где излагалась просьба ужесточить контроль за розничной продажей бытовой химии, имеющей в своем составе высокое содержание этилового спирта, так как "население использует его в качестве алкогольного напитка", — заявил Семенов.
Всего по уголовному делу о производстве и торговле спиртосодержащим средством "Боярышник" задержано 19 человек. Суд Ленинского района Иркутска избрал меру пресечения для 12 задержанных – двое из них оставлены под стражей, девять – под домашним арестом, одна задержанная определена на подписку о невыезде.