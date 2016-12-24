Мэрия: замглавы Роспотребнадзора Иркутска не помог в борьбе с "Боярышником"

ИРКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, против которого в пятницу завели уголовное дело, отказывал мэрии Иркутска в проверке законности продажи "Боярышника", объясняя это отсутствием законных оснований, сообщил РИА Новости глава департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Евгений Семенов.

В Иркутске за последнюю неделю 75 человек умерли от отравлений косметическим средством "Боярышник", в котором оказался метиловый спирт. В пятницу СУ СК России сообщало, что в отношении Лужнова возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

"В мэрию Иркутска жители неоднократно обращались с просьбами запретить продажу "Боярышника". Но поскольку мэрия не располагает полномочиями вводить подобного рода ограничения, мы просили помощи в управлении Роспотребнадзора и в правительстве региона. В частности, 13 июля 2016 года в адрес управления Роспотребнадзора по Иркутской области горадминистрацией было направлено письмо, где излагалась просьба ужесточить контроль за розничной продажей бытовой химии, имеющей в своем составе высокое содержание этилового спирта, так как "население использует его в качестве алкогольного напитка", — заявил Семенов.

Он отметил, что "надзорное ведомство ответило отказом". По его словам, ответ в мэрию пришел за подписью Лужнова. В нем говорилось, что поскольку "Боярышник" не является пищевым продуктом, ведомство "не имеет законных оснований по проверке законности продажи подобного вида продукции по доводам, указанным в обращении".

Всего по уголовному делу о производстве и торговле спиртосодержащим средством "Боярышник" задержано 19 человек. Суд Ленинского района Иркутска избрал меру пресечения для 12 задержанных – двое из них оставлены под стражей, девять – под домашним арестом, одна задержанная определена на подписку о невыезде.