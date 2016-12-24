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Происшествия

В Башкирии прогремел взрыв в бывшей воинской части

12:0224.12.2016
(обновлено: 12:55 24.12.2016)
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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УФА, 24 дек — РИА Новости.Взрыв произошел на территории бывшей воинской части в Башкирии, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы республиканского МЧС.

Тушение пожара. Архив
© РИА Новости. Андрей Попов
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ЧП на военных складах, полигонах и заводах в РФ в 2013-2016 годах
По словам собеседника агентства, в дежурную часть МЧС в 10.00 мск поступило сообщение, что на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв.

"В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники", — сообщил официальный представитель МЧС.

В СК по Башкирии агентству сообщили, что на место выехали следователи. "Следователи проводят проверку по факту гибели двух молодых людей: 24 и 22 лет, они жители Иглинского района Башкирии", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по региону Светлана Абрамова.

Она не смогла уточнить, при каких обстоятельствах погибли молодые люди. По данным МЧС, на территории воинской части могли искать металл "черные копатели".

По словам очевидцев, жителей поселка Урман Иглинского района Башкирии, где располагается часть, в результате взрыва погибли два молодых человека. Эти данные официальные ведомства пока не подтверждают. "Взрыв произошел утром. Мой дом располагается в непосредственной близости от бывшей военной части. Насколько мне известно, при взрыве погибли два молодых человека, которым по 22 года. Один из них недавно вернулся из армии, у второго остался маленький ребенок", — рассказал житель поселка Урман Александр Уразбаев.

 

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Происшествия
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12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Дмитрий
    Этот поселок примерно в пятидесяти км. от нас. В июне прошлого года там, на территории воинской части, был подрыв боеприпаса. Вроде как в процессе утилизации старья. Там огромный склад артиллерии... был... Так вот, взрыв привел к пожару и дальнейшему подрыву всего и вся, чего там находилось. Грохот от взрывов слышно было далеко... После того, как взрываться стало не чему, пожар потушили и воинскую часть расформировали. Местные жители еще долго собирали в своих огородах крупные осколки с неразорвавшимися боеприпасами и пытались сдать их в металлолом! При попытке выкопать снаряды из земли погибло несколько человек. И до сих пор изредка появляются сообщения о том, что кого-то задержали при попытке сдать боеприпас на металл. Сколько еще снарядов разбросано на территории части и за ее пределами - никто не знает... А местные, скажем так, любители спиртного всегда и везде лезут в поисках "халявного" металла. Так что ни какого теракта или газа тут нет!!! Есть просто ГЛУПОСТЬ (мягко выражаясь) и желание выпить, так как трезвый человек не полезет доставать искореженный снаряд. Кстати, не так давно, в местных СМИ проскочила инфа о мужике, которого поймали со взрывчаткой. Тоже "накопал" снарядов и в домашних условиях извлек взрывчатое вещество. А сколько уже таких "домашних химиков" погибло...
    14:28
    24.12.2016
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  • Ирина Горскова
    Странная реакция у здешних комменторов некоторых. Может сначала подождем расследования, а не паниковать будем? Или специально так нагнетаете?
    13:39
    24.12.2016
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