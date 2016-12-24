При пожаре в Новой Москве погибли родители с двухлетним ребенком

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели трех людей, в том числе двухлетнего мальчика в жилом доме в Новой Москве, сообщает в субботу столичное ГСУСК.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели семьи в результате пожара", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в субботу ночью в жилом доме, расположенном в поселении Михайло-Ярцевское на территории Новый Москвы, после локализации пламени, обнаружены останки троих людей. Известно, что в доме проживала супружеская пара с двухлетним ребенком.

Следствие рассматривает различные версии причин возгорания, в том числе печное отопление, замыкание проводки. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также опрашиваются родственники и соседи.