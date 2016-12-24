Источник: в Шамильском районе Дагестана ликвидировали двух боевиков

Перейти в фотобанк

МАХАЧКАЛА, 24 дек — РИА Новости. Силовики ликвидировали двух боевиков в селении Телетль Шамильского района Дагестана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

© AFP 2016/ Aris Messinis В МВД рассказали, где в России вербуют боевиков для ИГ "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов близ селения Телетль Шамильского района были обнаружены двое боевиков, которые отказались сложить оружие. В ходе боя они были ликвидированы", — сказал собеседник агентства.

Личности боевиков устанавливаются. По предварительным данным, они входили в местную бандгруппу.