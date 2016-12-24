Источник: в Шамильском районе Дагестана ликвидировали двух боевиков
08:5124.12.2016
(обновлено: 14:40 24.12.2016)
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МАХАЧКАЛА, 24 дек — РИА Новости. Силовики ликвидировали двух боевиков в селении Телетль Шамильского района Дагестана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов близ селения Телетль Шамильского района были обнаружены двое боевиков, которые отказались сложить оружие. В ходе боя они были ликвидированы", — сказал собеседник агентства.
Личности боевиков устанавливаются. По предварительным данным, они входили в местную бандгруппу.