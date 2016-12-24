В Хабаровском крае возбуждено дело по факту ДТП, где погибли пять человек

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск в Хабаровском крае, в котором погибли пять человек, в том числе 15-летняя девушка, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
"По данному факту следственным отделом ОМВД России по Нанайскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Тойота, направляясь в сторону Хабаровска, при обгоне грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КИА. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля погибли на месте происшествия. Среди пассажиров была 15-летняя девушка. Водитель КИА получил незначительные травмы.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится расследование.