В Хабаровском крае возбуждено дело по факту ДТП, где погибли пять человек

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск в Хабаровском крае, в котором погибли пять человек, в том числе 15-летняя девушка, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее представитель УМВД РФ по региону сообщил РИА Новости, что пять человек погибли в пятницу вечером при столкновении автомобилей на трассе Хабаровск-Комсомольск в Хабаровском крае. Среди погибших одна женщина и четверо мужчин, все жители города Амурска. Они двигались на автомобиле со стороны Комсомольска-на-Амуре. Водитель КИА Соренто ехал со стороны Хабаровска. По факту ДТП была создана оперативная группа.

"По данному факту следственным отделом ОМВД России по Нанайскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Тойота, направляясь в сторону Хабаровска, при обгоне грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КИА. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля погибли на месте происшествия. Среди пассажиров была 15-летняя девушка. Водитель КИА получил незначительные травмы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится расследование.