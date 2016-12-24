На юго-востоке Москвы ликвидирован крупный пожар

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы, площадь которого достигла 1 тысячи квадратных метров, был потушен, сообщает в ночь на субботу столичный главк МЧС России.

Ранее сообщалось, что "загорание происходит в строении ангарного типа на территории промзоны" по адресу Басовская улица 16. Были спасены четыре человека. В 23.19 мск пожар был локализован, на место были высланы 39 подразделений. Лаборатория МЧС е обнаружила в районе пожара превышений вредных примесей в воздухе.

"Пожар в ЮВАО на Басовской улице ликвидирован в 02.54. Сведений о пострадавших не поступало", — сообщает ведомство в Twitter.