Суд продлил арест бывшего замглавы Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Суд в пятницу продлил до 28 февраля срок домашнего ареста бывшему замгубернатора Челябинской области Николаю Сандакову, обвиняемому в получении взятки, сообщила РИА Новости консультант Центрального райсуд Челябинска Наталья Прохорова.
По версии следствия, Сандаков, используя свое служебное положение на должности первого помощника губернатора Челябинской области, присвоил 1,5 миллиона рублей. Дело расследовалось по статьям "Мошенничество", "Подстрекательство" и "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации".
По данным Центрального райсуда Челябинска, он находился под арестом, но 24 марта был освобожден судом из-под стражи под залог в 10 миллионов рублей. Через неделю Сандаков был снова задержан. Позже суд отправил экс-чиновника под домашний арест. Срок домашнего ареста истекал 30 декабря 2016 года. Следствие предъявило ему обвинение по новому уголовному делу — в получении взятки в 1,3 миллиона рублей.