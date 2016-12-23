Суд продлил арест бывшего замглавы Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Суд в пятницу продлил до 28 февраля срок домашнего ареста бывшему замгубернатора Челябинской области Николаю Сандакову, обвиняемому в получении взятки, сообщила РИА Новости консультант Центрального райсуд Челябинска Наталья Прохорова.

"Сегодня Центральный районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под домашним арестом для Сандакова. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста Сандакову на два месяца – до 28 февраля 2017 года", — сказала Прохорова.

По версии следствия, Сандаков, используя свое служебное положение на должности первого помощника губернатора Челябинской области, присвоил 1,5 миллиона рублей. Дело расследовалось по статьям "Мошенничество", "Подстрекательство" и "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации".

По данным Центрального райсуда Челябинска, он находился под арестом, но 24 марта был освобожден судом из-под стражи под залог в 10 миллионов рублей. Через неделю Сандаков был снова задержан. Позже суд отправил экс-чиновника под домашний арест. Срок домашнего ареста истекал 30 декабря 2016 года. Следствие предъявило ему обвинение по новому уголовному делу — в получении взятки в 1,3 миллиона рублей.